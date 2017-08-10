Дайджест
Во Флориде разбился американский истребитель
10 август 2017 (17:22)
Истребитель США Northrop F-5 разбился у берегов Флориды в ходе тренировочного полета. Об этом сообщает пресс-служба ВМС США.
Отмечается, что самолет рухнул в океан.
Пилот успел катапультироваться и не получил серьезных повреждений.
Ранее сообщалось, что бомбардировщики США вылетели с Гуама для подготовки к угрозам КНДР.
Отмечается, что самолет рухнул в океан.
Пилот успел катапультироваться и не получил серьезных повреждений.
Ранее сообщалось, что бомбардировщики США вылетели с Гуама для подготовки к угрозам КНДР.
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