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Во Флориде разбился американский истребитель

10 август 2017 (17:22)

Истребитель США Northrop F-5 разбился у берегов Флориды в ходе тренировочного полета. Об этом сообщает пресс-служба ВМС США.

Отмечается, что самолет рухнул в океан.

Пилот успел катапультироваться и не получил серьезных повреждений.

Ранее сообщалось, что бомбардировщики США вылетели с Гуама для подготовки к угрозам КНДР.

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