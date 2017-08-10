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Во Флориде разбился американский истребитель

Истребитель США Northrop F-5 разбился у берегов Флориды в ходе тренировочного полета. Об этом сообщает пресс-служба ВМС США.



Отмечается, что самолет рухнул в океан.



Пилот успел катапультироваться и не получил серьезных повреждений.



Ранее сообщалось, что бомбардировщики США вылетели с Гуама для подготовки к угрозам КНДР.

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