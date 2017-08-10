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НАФИ: Объем ипотечных кредитов в I полугодии вырос на 16%
10 август 2017 (17:11)
УрБК, Москва, 10.08.2017. Объем выданных ипотечных кредитов в I полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 16,3% — до 733 млрд руб., что на 0,4% больше, чем в рекордном 2014 году. Об этом сообщает RNS со ссылкой на Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).
Всего за I полугодие 2017 года было выдано 423 тыс. кредитов по ипотеке — на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Совокупный объем задолженности по ипотеке вырос на 11,6% — до 4,67 трлн руб. Агентство указывает, что основной причиной такого роста количества выданных кредитов является снижение процентных ставок основными участниками рынка.
По прогнозам НАФИ, объем выдач к концу 2017 года может составить 1,7 трлн руб., что приведет к росту портфеля до 5 трлн руб.
Доля просроченной задолженности по рублевым кредитам существенно не изменилась и находится на уровне 1,1%, доля просроченной задолженности по валютной ипотеке выросла до 35,3%.
Объем просроченных платежей по ипотечным кредитам с начала 2017 года вырос на 1,7% — до 71,5 млрд руб.
Всего за I полугодие 2017 года было выдано 423 тыс. кредитов по ипотеке — на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Совокупный объем задолженности по ипотеке вырос на 11,6% — до 4,67 трлн руб. Агентство указывает, что основной причиной такого роста количества выданных кредитов является снижение процентных ставок основными участниками рынка.
По прогнозам НАФИ, объем выдач к концу 2017 года может составить 1,7 трлн руб., что приведет к росту портфеля до 5 трлн руб.
Доля просроченной задолженности по рублевым кредитам существенно не изменилась и находится на уровне 1,1%, доля просроченной задолженности по валютной ипотеке выросла до 35,3%.
Объем просроченных платежей по ипотечным кредитам с начала 2017 года вырос на 1,7% — до 71,5 млрд руб.
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