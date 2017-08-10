Сервелат бьет по карману

На Среднем Урале резко сократились оптовые продажи колбасных изделий, фиксирует Свердловскстат. Участники рынка сомневаются в достоверности данных статистического органа. По их словам, сокращение есть, но не такое значительное. Между тем, как и в случае с сырами, спрос на продукцию у свердловчан падает из-за снижения покупательской способности и роста доли фальсификата.В I полугодии 2017 года оптовые продажи колбасных изделий в организациях Свердловской области снизились в физическом объеме в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самое значительное сокращение показателя среди категорий продуктов, следует из данных Свердловскстата.«В январе-июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в организациях оптовой торговли (без субъектов малого предпринимательства и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек) снизились физические объемы продажи отдельных продовольственных товаров, в том числе: колбасных изделий — в 1,8 раза, рыбы и продуктов рыбных переработанных — на 31,8%, круп — на 28,4, мясных консервов — на 14,6, мяса и мяса птицы, кроме субпродуктов — на 3,1%», — сообщает Свердловскстат в докладе о социально-экономическом положении Свердловской области в январе-июне 2017 года.Президент «Союз Ритейл» Александр Оглоблин отмечает, что сокращение продаж колбасных изделий есть, но не такое значительное.«Насчет того, что на 80% сократилось, честно говоря, не поверю. Сокращение, безусловно, есть, но это точно не 80%, иначе я бы об этом знал. Цифра очень существенная, я не знаю, откуда они ее взяли», — прокомментировал А. Оглоблин.Председатель Союза сельхозтоваропроизводителей и переработчиков мясной продукции Свердловской области (Мясного союза) Анатолий Набок также считает, что сокращение по рыку не может быть таким значительным. По его словам, возможно, статистический орган допустил ошибку.«Либо это Свердловскстат что-то путает, как это частенько бывает, либо, может, кто-то просто данные не дал. Но мне сложно комментировать, что случилось с оптовиками, мы с производителями работаем», — рассказал председатель Мясного союза.По словам экспертов, сокращение рынка связано со снижением покупательской способности граждан в последние годы.«Сокращение традиционно связано с тем, что во времена кризиса и снижения уровня жизни населения продукты с высокой себестоимостью производства, как мясные и колбасные изделия, всегда имеют тренд на снижение потребления», — пояснил президент «Союз Ритейл».По данным базы ЕМИСС, в июле 2017 года средняя розничная цена 1 кг полукопченой или варено-копченой колбасы в Свердловской области достигла 549,9 руб. За год показатель вырос на 6,5%. На Среднем Урале продукция оказалась на 26,4% дороже, чем по России.Вареная колбаса за год в регионе подорожала на 2,1%, до 448,35 руб. за кг. Это также на 25,7% больше средней цены по России. Что касается сырокопченой колбасы, она, наоборот, подешевела на 6,9%, до 1 тыс. 008,69 руб. за кг. Это на 9,2% больше федерального значения.Отметим, что весной 2017 года комитет по товарному рынку администрации Екатеринбурга озвучил результаты масштабного исследования, согласно которым 85% сервелата на полках Екатеринбурга имеют признаки фальсификации. Аналогична ситуация с полукопченой колбасой «Краковская». Тогда эксперты объяснили подобную тенденцию желанием производителей сэкономить. Возможно, появление подобных данных спровоцировало свердловчан пересмотреть свой продуктовый набор и отказаться от товаров, в качестве которых они не уверены.