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В I полугодии 2017 года продажи Coca-Cola в РФ снизились на 1-3%

УрБК, Москва, 10.08.2017. Объем продаж компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в России в I полугодии 2017 года снизился в диапазоне 1-3%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные компании.



«Объем продаж в России опустился на 1-3%. Мы продолжаем работать на проблемном рынке на фоне общего снижения объема продаж безалкогольных напитков», — сообщает компания.



Снижение объемов продаж компания объясняет уменьшением показателей продаж питьевой воды и готового к употреблению чая. Coca-Cola HBC уточняет, что объем продаж газированных напитков при этом вырос, что было вызвано ростом продаж торговых марок Coke и Sprite. Объем продаж энергетических напитков вырос на 7-9%, соков — на 1-3%.



Объем продаж в целом на развивающихся рынках при этом вырос на 1,9%, в том числе за счет некоторых показателей России. Компания отмечает и благоприятный курс российской валюты к доллару США.



Coca-Cola Hellenic в России представлена ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и является собственником заводов в Москве и Московской области, Петербурге, Орле, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

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