Градсовет не поддержал проект высотки у «Дома контор»

Градостроительный совет Екатеринбурга рассмотрел концепцию строительства 24-этажного гостинично-административного комплекса за Домом контор (возле комплекса апартаментов Radius Central House) на перекрестке ул. Малышева — 8 Марта. Практически все члены совещательного органа выступили против реализации проекта в нынешнем виде. Эксперты пришли к выводу, что квартал ул. 8 Марта — Малышева — Вайнера — Радищева нужно планировать комплексно, до вынесения на совет конкретных зданий.Отметим, что автором проекта является архитектурное бюро «Гордеев-Демидов». По планам общая площадь объекта должна составить 18,7 тыс. кв. м., из которых более 3 тыс. — это территория подземного паркинга на 100 машиномест. В комплексе предполагалось разместить как офисные помещения (примерно на 200 работников), так и гостиничные (где смогут разместиться порядка 227 человек). Доступ к зданию планировалось осуществлять со стороны ул. Малышева.Члены Градсовета Екатеринбурга практически единогласно не поддержали реализацию этого проекта.«Все выступления сводятся к тому, что нам надо решать проблемы квартала в целом, а не выносить на совет проект строительства какого-то одного объекта. На мой взгляд, необходимо, чтобы интересы собственников земельных участков соответствовали интересам развития всей территории», — считает представитель архитектурного бюро In.Form Тимур Абдуллаев.Подобного мнения придерживается замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Белышев.«Этот квартал необходимо рассматривать как исторический центр Екатеринбурга, который следует гармонично связать со всем остальным городом. Нужно сформировать внеквартальные связи. Расположенные поблизости друг от друга кварталы должны иметь общие идеи, функции, доминанты, ценности», — заявил Алексей Белышев.Открытый формат сегодняшнего заседания Градсовета Екатеринбурга позволил высказаться всем желающим. Выступил также председатель ТСН «Вайнера 13» Михаил Сачев. Он спросил о том, а пытались ли уже собственники объединиться, и отметил, что сейчас из-за непродуманности сегодняшнего состояния квартала въезд в их дом занимает 15-20 минут.«Необходимо как-то решать проблему транспортной доступности. Жильцы дома по ул. Вайнера, 15 огородились забором. Сейчас там невозможно пройти. А у нас практически нет технического въезда. Все проезды одноместные. Пока одна машина едет, вторая не может сдвинуться с места», — рассказал Михаил Сачев.Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо разработать общий концепт развития территории. В противном случае строительство высотки вблизи Radius Central House еще сильнее обострит проблему транспортной доступности.Итоги обсуждения проекта архитектурного бюро «Гордеев-Демидов» подвел глава Градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин.«Я бы хотел высказать слова благодарности авторам не принятого нами проекта. Они подняли глобальную проблему территориального планирования. Мы все согласились с тем, что надо работать не над конкретным домом, а над всем кварталом. Во-первых, нужно, чтобы он был включен в состав территорий с комплексным развитием. Это позволит более уверенно вести переговоры с собственниками земли. Однако это не означает, что нам не нужны частные инвестиции. Без помощи бизнеса мы не сможем решить все проблемы этого квартала. Во-вторых, администрации города необходимо сделать качественный анализ этой территории. Следует решить, какие объекты в этом месте можно строить, а какие нельзя. Необходимо разработать задание и объявить конкурс», — считает Михаил Вяткин.Можно сделать вывод, что строительство 24-этажного гостинично-административного комплекса за Домом контор в Екатеринбурге в ближайшее время не состоится. Эксперты не исключают, что в этом месте запретят строительство объектов новой коммерческой недвижимости и сделают акцент на развитии общественного пространства.