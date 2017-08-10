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Оптовые продажи колбасных изделий на Среднем Урале сократились в 1,8 раза

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2017. В I полугодии 2017 года физические объемы продажи колбасных изделий в организациях оптовой торговли Свердловской области снизились в 1,8 раза в годовом выражении. Такие данные приведены в докладе Свердловскстата о социально-экономическом положении региона в январе-июне текущего года.



Сокращение оптовых продаж зафиксировано и по другим категориям продуктов: по рыбе и переработанным рыбным продуктам — на 31,8%, по крупам — на 28,4%, по мясным консервам — на 14,6%, по мясу и птице, кроме субпродуктов — на 3,1%.

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