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Оптовые продажи колбасных изделий на Среднем Урале сократились в 1,8 раза
10 август 2017 (16:11)
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2017. В I полугодии 2017 года физические объемы продажи колбасных изделий в организациях оптовой торговли Свердловской области снизились в 1,8 раза в годовом выражении. Такие данные приведены в докладе Свердловскстата о социально-экономическом положении региона в январе-июне текущего года.
Сокращение оптовых продаж зафиксировано и по другим категориям продуктов: по рыбе и переработанным рыбным продуктам — на 31,8%, по крупам — на 28,4%, по мясным консервам — на 14,6%, по мясу и птице, кроме субпродуктов — на 3,1%.
Сокращение оптовых продаж зафиксировано и по другим категориям продуктов: по рыбе и переработанным рыбным продуктам — на 31,8%, по крупам — на 28,4%, по мясным консервам — на 14,6%, по мясу и птице, кроме субпродуктов — на 3,1%.
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