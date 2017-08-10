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В Нижнем Тагиле будут судить предпринимателя за хищение 3,3 млн рублей при организации похорон

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2017. В Нижнем Тагиле будут судить 37-летнего местного жителя за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, в период с декабря 2014 года по июль 2016 года обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя экономическую деятельность в сфере организации похорон, принимал от клиентов заказы на выполнение различных работ под предлогом изготовления и установки надгробных памятников. При этом он знал, что не сможет выполнить условия договоров. После заключения нескольких сделок он прекратил свою деятельность и скрылся.



В общей сложности обвиняемый совершил хищения денежных средств 127 клиентов на общую сумму свыше 3,3 млн руб.

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