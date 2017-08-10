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Официальный курс долл. США снизился на 3 коп., евро — на 15 коп.
10 август 2017 (15:32)
УрБК, Москва, 10.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 августа. Курс долл. США снизился на 3,13 коп., до 59,92 руб. Курс евро — на 15,06 коп., до 70,26 руб.
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