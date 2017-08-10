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В июле уральцы за один поход в магазин в среднем тратили 447 рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2017. В июле средний чек в Уральском федеральном округе вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 2,3%, до 447 руб. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир».



При этом в целом по стране показатель за месяц сократился на 2,7% и составил 503 руб. В годовом выражении средний чек также снизился на 1,4%.



«В июле средний чек показал снижение во всех каналах современной торговли, что, вероятно, связано с сезонным удешевлением продовольственных товаров и в первую очередь овощей и фруктов. Так, в гипермаркетах средний чек за месяц потерял 3,8%, в супермаркетах — 3,1%, а в дискаунтерах — 7,2%», — отмечают аналитики.



При этом в годовом выражении в этих каналах средний чек показал положительную динамику. В крупных форматах, как гипермаркеты (+1%) и супермаркеты (+0,5%) рост оказался скромным, зато в дискаунтерах за год чек вырос на 10%.



Противоположную динамику в июле показали магазины традиционной торговли. Если в этом канале средний чек снижался из месяца в месяц, то в июле он продемонстрировал рост на 3,9%. Однако годовая динамика по-прежнему остается отрицательной (-8,7%), что сохраняет позиции чека в магазинах, торгующих через прилавок, на уровне пятилетней давности.

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