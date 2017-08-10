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Спрос на экскурсионные туры по России снизился в среднем на 40%
10 август 2017 (15:01)
УрБК, Москва, 10.08.2017. По итогам I половины 2017 года россияне стали на 40% реже заказывать экскурсионные туры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).
«Экскурсионные туры в этом году показывают устойчивый спад на уровне 40%. По словам операторов, просели практически все направления. Многие игроки рассчитывают на традиционную для экскурсий осень, но и в этом случае их ожидания весьма сдержанны», — говорится в сообщении РСТ.
Основными причинами спада являются повышение цен на перевозку, общее снижение покупательской способности и тенденция к увеличению доли бронированию туров напрямую у принимающих компаний. Кроме того, снижение интереса связывают с холодным и дождливым началом лета.
Положение турфирм в этом году спасли организованные группы в рамках корпоративного туризма.
«Экскурсионные туры в этом году показывают устойчивый спад на уровне 40%. По словам операторов, просели практически все направления. Многие игроки рассчитывают на традиционную для экскурсий осень, но и в этом случае их ожидания весьма сдержанны», — говорится в сообщении РСТ.
Основными причинами спада являются повышение цен на перевозку, общее снижение покупательской способности и тенденция к увеличению доли бронированию туров напрямую у принимающих компаний. Кроме того, снижение интереса связывают с холодным и дождливым началом лета.
Положение турфирм в этом году спасли организованные группы в рамках корпоративного туризма.
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