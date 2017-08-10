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Чистая прибыль ЕВРАЗа в I полугодии 2017 года выросла в 12 раз
10 август 2017 (14:22)
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2017. Чистая прибыль ЕВРАЗа по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2017 года составила 86 млн долл. США, что в 12 раз выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в отчете компании.
Консолидированная выручка горно-металлургического холдинга выросла на 44,1% (до 5 млрд 106 млн долл. США). Показатель EBITDA увеличился почти в два раза (до 1 млрд 152 млн долл. США).
Консолидированная выручка горно-металлургического холдинга выросла на 44,1% (до 5 млрд 106 млн долл. США). Показатель EBITDA увеличился почти в два раза (до 1 млрд 152 млн долл. США).
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