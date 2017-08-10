Новости дня

Чистая прибыль ЕВРАЗа в I полугодии 2017 года выросла в 12 раз

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2017. Чистая прибыль ЕВРАЗа по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2017 года составила 86 млн долл. США, что в 12 раз выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в отчете компании.



Консолидированная выручка горно-металлургического холдинга выросла на 44,1% (до 5 млрд 106 млн долл. США). Показатель EBITDA увеличился почти в два раза (до 1 млрд 152 млн долл. США).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: