Дайджест
В Косово отпустили задержанных россиян
10 август 2017 (13:30)
Шесть россиян, задержанные полицией Косово, вышли на свободу. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского посольства в Сербии Юрий Пичугин.
По его словам, граждане России оплатили штраф, после чего покинули территорию края в сопровождении представителя канцелярии посольства. КПП прошли также пять граждан Сербии, которые ранее были задержаны вместе с россиянами.
Суд города Подуево ранее обязал каждого из задержанных россиян и сербов заплатить 250 евро в качестве штрафа за незаконное пересечение административной линии непризнанной республики и 20 евро в качестве покрытия судебных издержек.
По его словам, граждане России оплатили штраф, после чего покинули территорию края в сопровождении представителя канцелярии посольства. КПП прошли также пять граждан Сербии, которые ранее были задержаны вместе с россиянами.
Суд города Подуево ранее обязал каждого из задержанных россиян и сербов заплатить 250 евро в качестве штрафа за незаконное пересечение административной линии непризнанной республики и 20 евро в качестве покрытия судебных издержек.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Из Сербии депортировали граждан России за подготовку терактов
- Правоохранительные органы Одессы отпустили 67 задержанных 2 мая
- Кортеж премьер-министра Косово Хашима Тачи забросали камнями
- В Египте прошли массовые аресты чеченцев и ингушей
- Полиция Дубаи отпустила задержанных россиян
Loading...