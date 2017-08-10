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В Косово отпустили задержанных россиян

Шесть россиян, задержанные полицией Косово, вышли на свободу. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского посольства в Сербии Юрий Пичугин.



По его словам, граждане России оплатили штраф, после чего покинули территорию края в сопровождении представителя канцелярии посольства. КПП прошли также пять граждан Сербии, которые ранее были задержаны вместе с россиянами.



Суд города Подуево ранее обязал каждого из задержанных россиян и сербов заплатить 250 евро в качестве штрафа за незаконное пересечение административной линии непризнанной республики и 20 евро в качестве покрытия судебных издержек.

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