Дайджест

Захарченко признал несостоятельность термина «Малороссия»

10 август 2017 (13:30)

В ходе переучреждения Украины название «Малороссия» употребляться не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Его слова приводит Донецкое агентство новостей.

При этом, по его словам, сама идея переучреждения государства, «ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны и поиску путей выхода из коллапса», вызвала большой интерес общественности и получила широкую поддержку.

«Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря», — отметил Захарченко.

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