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В Чите произошел взрыв на пункте приема металлолома

В Чите при взрыве на пункте приема металлолома погибли два человека, еще один получил ранения. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель следственного управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю Егор Марков.



Инцидент произошел утром в четверг, 10 августа, в Железнодорожном районе города на Олимпийской улице. По предварительным данным, сдетонировал неустановленный предмет.



Погибли два человека, еще один госпитализирован. «Предположительно, это рабочие с базы. Насколько я могу предположить, это пункт приема лома. На месте работают следователи, полиция и другие службы», — сказал собеседник агентства.

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