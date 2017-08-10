Дайджест

Национальное собрание Франции одобрило закон об этике политической жизни

Национальное собрание Франции одобрило законопроект «О доверии в сфере политической жизни». Об этом сообщает ТАСС.



За него подали свои голоса 412 депутатов, против — 74, воздержались — 63.



Законодательный акт представляет собой заключительную часть законопроекта об этике политической и общественной жизни, голосование по первой половине которого состоялось в Национальном собрании 3 августа.



Пакет из двух законов содержит положения, которые обеспечивают гласность и отчетность работы политических институтов, деятельности министров и депутатов парламента. Он призван создать преграды на пути коррупции и попыток хищения государственных средств.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: