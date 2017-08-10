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Национальное собрание Франции одобрило закон об этике политической жизни

10 август 2017 (13:29)

Национальное собрание Франции одобрило законопроект «О доверии в сфере политической жизни». Об этом сообщает ТАСС.

За него подали свои голоса 412 депутатов, против — 74, воздержались — 63.

Законодательный акт представляет собой заключительную часть законопроекта об этике политической и общественной жизни, голосование по первой половине которого состоялось в Национальном собрании 3 августа.

Пакет из двух законов содержит положения, которые обеспечивают гласность и отчетность работы политических институтов, деятельности министров и депутатов парламента. Он призван создать преграды на пути коррупции и попыток хищения государственных средств.

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