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Минобороны Украины обвинили в поставках некачественной еды

Консервированное тушеное мясо, которым кормят украинских солдат, непригодно в пищу. Этот продукт не хотят употреблять даже собаки. С таким заявлением на пресс-конференции в Киеве выступили бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и волонтеры, передает украинское издание «Вести».



«В консервах содержатся пищевые отходы, жилы, щетина, хрящи. Мы эти консервы открывали у нас в офисе, возмущению нет предела. Вонь разошлась по всему залу. Отпало желание идти на обед. Эту тушенку даже собаки есть отказались, их тошнит», — заявила волонтер Власта Негря.



Старший сержант 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ Николай Ходунько заявил, что украинские военнослужащие используют жир от тушенки для того, чтобы разводить огонь.

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