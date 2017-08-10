Дайджест
Минобороны Украины обвинили в поставках некачественной еды
10 август 2017 (13:29)
Консервированное тушеное мясо, которым кормят украинских солдат, непригодно в пищу. Этот продукт не хотят употреблять даже собаки. С таким заявлением на пресс-конференции в Киеве выступили бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и волонтеры, передает украинское издание «Вести».
«В консервах содержатся пищевые отходы, жилы, щетина, хрящи. Мы эти консервы открывали у нас в офисе, возмущению нет предела. Вонь разошлась по всему залу. Отпало желание идти на обед. Эту тушенку даже собаки есть отказались, их тошнит», — заявила волонтер Власта Негря.
Старший сержант 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ Николай Ходунько заявил, что украинские военнослужащие используют жир от тушенки для того, чтобы разводить огонь.
«В консервах содержатся пищевые отходы, жилы, щетина, хрящи. Мы эти консервы открывали у нас в офисе, возмущению нет предела. Вонь разошлась по всему залу. Отпало желание идти на обед. Эту тушенку даже собаки есть отказались, их тошнит», — заявила волонтер Власта Негря.
Старший сержант 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ Николай Ходунько заявил, что украинские военнослужащие используют жир от тушенки для того, чтобы разводить огонь.
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