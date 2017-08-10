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Прокуратура раскритиковала состояние автодорог в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2017. В Екатеринбурге по требованию прокуратуры будет организован ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Ранее в ходе проверочных мероприятий выявлено несколько участков автомобильных дорог с многочисленными повреждениями, в том числе колейностью глубиной от 2 до 3 см, просадкой проезжей части, разрушением бортового камня. Кроме того, на проезжей части в районе пересечения ул. Победы — Ломоносова выявлено отклонение верха рельса трамвайных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно покрытия на 6 см.



В нарушение требований ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», «О безопасности дорожного движения» и требований ГОСТ Р 50597-93 МБУ «Орджоникидзевский дорожно-эксплуатационный участок» не соблюдаются требования по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог.



В этой связи прокуратура района в адрес руководителя МБУ «Орджоникидзевский ДЭУ» внесла представление об устранении выявленных нарушений действующего законодательства, по результатам рассмотрения которого в настоящее время дорожное покрытие 10 автомобильных дорог приведено в надлежащее состояние.



Также прокуратура обратилась с исковыми заявлениями в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга об обязании МБУ «Орджоникидзевский ДЭУ» устранить нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

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