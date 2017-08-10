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Минэкономразвития отмечает ускорение монетарной инфляции
10 август 2017 (12:52)
УрБК, Москва, 10.08.2017. Монетарная инфляция в июле увеличилась в связи с ослаблением рубля до 4,4%. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление в Минэкономразвития.
По итогам июня монетарная инфляция составила 3,3% в годовом выражении, уже третий месяц подряд находясь ниже таргета Банка России в 4%.
«В то же время в терминах последовательных приростов монетарная инфляция продолжила ускоряться под влиянием ослабления рубля. В июле она составила 4,4% м/м SAAR после 4,2% м/м SAAR месяцем ранее», — указывают в Минэкономразвития.
Общий рост цен в июле в годовом выражении составил 3,9%. Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2017 год — 3,8%. Банк России ставит целью добиться среднегодовой инфляции в 4% и закрепить ее на данном уровне в долгосрочной перспективе.
По итогам июня монетарная инфляция составила 3,3% в годовом выражении, уже третий месяц подряд находясь ниже таргета Банка России в 4%.
«В то же время в терминах последовательных приростов монетарная инфляция продолжила ускоряться под влиянием ослабления рубля. В июле она составила 4,4% м/м SAAR после 4,2% м/м SAAR месяцем ранее», — указывают в Минэкономразвития.
Общий рост цен в июле в годовом выражении составил 3,9%. Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2017 год — 3,8%. Банк России ставит целью добиться среднегодовой инфляции в 4% и закрепить ее на данном уровне в долгосрочной перспективе.
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