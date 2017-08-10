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В Екатеринбурге завершается программа «Молодежный капитал от Академического»

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2017. В Екатеринбурге остается пять дней до окончания программы «Молодежный капитал от Академического». Об этом сообщает пресс-служба «РСГ-Академическое».



Молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет могут получить 100 тыс. или 200 тыс. руб. на покупку готовой квартиры в Академическом до 14 августа 2017 года.



«Молодежь активно выбирает Академический: сегодня 80% жителей — это молодые семьи в возрасте 21-40 лет с детьми младшего и школьного возраста, которых в районе с каждым днем становится все больше. И это неудивительно, ведь в Академическом созданы прекрасные условия для молодежи. Доступные цены на готовые квартиры с отделкой и возможность приобрести строящееся жилье, школы и детские сады, развитая спортивная и торговая инфраструктура, активная общественная жизнь и ценности добрососедства», — говорится в сообщении.



Сертификаты на 100 тыс. или 200 тыс. руб. засчитываются при покупке 1-комнатной или 3-комнатной готовой квартиры с чистовой отделкой в доме по ул. Павла Шаманова, 17.



Стать обладателем именного сертификата «Молодежный капитал от Академического» может каждый желающий в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого необходимо заполнить анкету в отделе продаж АО «РСГ-Академическое» по адресу ул. Вильгельма де Геннина, 31. Акция завершается 14 августа.

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