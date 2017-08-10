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Правительство РФ установило сроки раскрытия юрлицами данных о бенефициарах

УрБК, Москва, 10.08.2017. Правительство РФ подготовило постановление о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте российского кабмина.



В документе отмечается, что решение принято для совершенствования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.



«Подписанным постановлением утверждён порядок и сроки информационного взаимодействия Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу и юридических лиц в рамках направления запросов уполномоченными органами государственной власти и представления по ним юридическими лицами соответствующей документально подтверждённой информации о своих бенефициарных владельцах или о мерах, принятых в целях установления сведений о своих бенефициарных владельцах», — говорится в справке к документу.



Кроме того, предусматривается направление юридическими лицами ответов на соответствующие запросы уполномоченных органов в пятидневный срок в электронном виде или на бумажном носителе, а также возможность направления уточнённых сведений в срок до трёх рабочих дней. Определены должностные лица уполномоченных органов государственной власти, имеющие право подписывать соответствующие запросы.

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