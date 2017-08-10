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С начала года экспорт легковых автомобилей из РФ вырос на 61%

УрБК, Москва, 10.08.2017. Объем российского экспорта легковых автомобилей (за исключением стран, входящих в Таможенный Союз) по итогам 6 месяцев 2017 года составил примерно 24 тыс. единиц, что на 61% больше, чем за тот же период годичной давности. Об этом сообщает «Автостат».



Половину от этого количества занимают автомобили марки Skoda, которых в общей сложности было экспортировано порядка 12 тыс. штук. Практически весь этот объем приходится на одну модель — кроссовер Yeti.



На втором месте среди брендов располагается отечественная Lada, которой в структуре экспорта принадлежит 23%, что соответствует 5,5 тыс. экземпляров. По 1,3 тыс. машин за пределы ТС поставили Hyundai и Renault. В пятерку лидеров попадает и Volkswagen, который в первом полугодии экспортировал из России более 1 000 легковых автомобилей.



Помимо упомянутого Skoda Yeti, в тройку лидеров экспорта среди моделей попадают и две LADA — внедорожник 4х4 (2,9 тыс. шт.) и седан Vesta (1,4 тыс. шт.). Также в этом плане стоит отметить и кроссовер Renault Duster, показатель которого превысил 1 тыс. экспортированных экземпляров.



Что касается основных направлений экспорта, то здесь лидирует Чехия — половина российского экспорта за отчетный период пришлось на эту страну (около 12 тыс. шт.). На второй строчке рейтинга находится Украина (2,3 тыс. шт.), а замыкает тройку лидеров Латвия (1,8 тыс. шт.). Кроме них можно отметить Венгрию и Ливан — в каждую из этих стран было экспортировано более 1 тыс. автомобилей.

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