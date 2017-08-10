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За год количество вакансий для строителей на Среднем Урале выросло на 19%
10 август 2017 (11:45)
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2017. За год в Свердловской области количество вакансий в сфере строительства выросло на 19%. Об этом сообщает пресс-служба сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.
«При этом спрос растет на специалистов из всех областей: производство работ, управление проектами, проектирование и прочее. Новичок на рынке спроса — девелоперы. Еще недавно таких специалистов на рынке было очень мало, а недвижимостью управляли случайные люди. Сейчас ситуация стабилизировалась, появились и сами специалисты, и спрос на них», — рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Елана Таращук.
По данным аналитиков, наиболее востребованы сейчас в профотрасли инженеры (26%), рабочие строительных специальностей (24%), электромонтажники — 20%. Меньше всего работодателям нужны архитекторы.
В настоящее время 5% объявлений работодателей региона посвящены поиску специалистов в сфере строительства. При этом конкуренция в отрасли 4,2 резюме на предложение, что считается вполне гармоничным соотношением спроса и предложения. Самый высокий спрос на строителей в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменск-Уральском.
Средняя зарплата, которую предлагают работодатели в отрасли «Строительство, недвижимость», в Свердловской области составляет 45 тыс. руб., в то время, как соискатели хотят в среднем зарабатывать 50 тыс. руб.
«При этом спрос растет на специалистов из всех областей: производство работ, управление проектами, проектирование и прочее. Новичок на рынке спроса — девелоперы. Еще недавно таких специалистов на рынке было очень мало, а недвижимостью управляли случайные люди. Сейчас ситуация стабилизировалась, появились и сами специалисты, и спрос на них», — рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Елана Таращук.
По данным аналитиков, наиболее востребованы сейчас в профотрасли инженеры (26%), рабочие строительных специальностей (24%), электромонтажники — 20%. Меньше всего работодателям нужны архитекторы.
В настоящее время 5% объявлений работодателей региона посвящены поиску специалистов в сфере строительства. При этом конкуренция в отрасли 4,2 резюме на предложение, что считается вполне гармоничным соотношением спроса и предложения. Самый высокий спрос на строителей в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменск-Уральском.
Средняя зарплата, которую предлагают работодатели в отрасли «Строительство, недвижимость», в Свердловской области составляет 45 тыс. руб., в то время, как соискатели хотят в среднем зарабатывать 50 тыс. руб.
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