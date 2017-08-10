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В доменном цехе ММК ввели в эксплуатацию новый воздухонагреватель

УрБК, Магнитогорск, 10.08.2017. В комплексе доменной печи № 7 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» завершено строительство воздухонагревателя 23-бис. Это часть более широкой программы модернизации домны, инвестиции в которую на сегодняшний день уже превысили 1 млрд руб., сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



«Введение в строй нового каупера — воздухонагревателя регенеративного типа, названного так по имени английского инженера Эдуарда Альфреда Каупера, — позволит провести последовательную замену трёх остальных воздухонагревателей доменной печи № 7», — говорится в сообщении.



Вместо воздухонагревателей с внутренней камерой горения к 2020 году будет введён в эксплуатацию блок бесшахтных воздухонагревателей ЗАО «Калугин». Воздухонагреватели бесшахтного типа позволят увеличить температуру горячего дутья, снизить потребление кокса и в конечном счете улучшить экономические показатели доменного цеха. По сравнению с другими типами воздухонагревателей, межремонтный срок службы у бесшахтных воздухонагревателей значительно выше: по гарантийным показателям такой воздухонагреватель должен отработать 25 лет без дополнительных ремонтов.



Строительство нового воздухонагревателя было начато в ноябре 2015 года и велось в условиях действующего производства. Инвестиции ПАО «ММК» в строительство каупера и инфраструктуры, необходимой для всего блока воздухонагревателей, превысили 1 млрд руб. Замена следующих кауперов блока уже не потребует столь значительных затрат.



В настоящее время продолжается строительство бесшахтных воздухонагревателей на доменных печах № 8 и № 10. Кроме того, Магнитогорский металлургический комбинат осуществляет модернизацию форкамер на блоке воздухонагревателей доменной печи № 1. Новые керамические форкамеры позволят продлить срок эксплуатации блока до 20 лет.

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