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С 2014 года число МФО в УрФО сократилось на 22%

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2017. С 2014 года количество микрофинансовых организаций в Уральском федеральном округе (УрФО) сократилось на 22%. Об этом сообщает пресс-служба компании «Секвойя Кредит Консолидейшн».



На текущей момент в реестре ЦБ состоит лишь 181 компания. Наибольший спад по количеству игроков зафиксирован в Тюменской области (включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) — минус 50% (на текущий момент действующими являются 23 организации), далее идет Челябинская область — минус 20% (68 МФО), Свердловская область — минус 15,9% (74 МФО), Курганская область — минус 11% (16 МФО).



«Сектор МФО — это уже поступательно развивающийся рынок со своими клиентами, регулированием, который продолжит развитие, но уже на качественном, нежели на количественном уровне. Будут развиваться новые каналы работы с клиентом, улучшаться условия займов. Мы ожидаем, что по итогам года рынок в Уральском федеральном округе вырастет на 20%», — говорится в сообщении.

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