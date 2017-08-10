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За семь месяцев 2017 года чистый отток капитала из России вырос в 1,5 раза

УрБК, Москва, 10.09.2017. В январе-июле 2017 года сумма чистого оттока капитала из РФ достигла 13,1 млрд долл. США. Это в 1,5 раза или на 4,3 млрд долл. США больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из предварительных данных ЦБ.



Основным источником вывоза капитала за пределы страны стал банковский сектор. По данным регулятора, при сохранении объема погашения внешних обязательств на уровне сопоставимого периода прошлого года кредитные организации одновременно размещают средства за рубежом.



В то же время прочие сектора, в отличие от прошлого года, выступали нетто-импортерами капитала, перейдя от наращивания внешних активов к чистому привлечению средств нерезидентов, отмечает ЦБ.

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