Новости дня
За семь месяцев 2017 года чистый отток капитала из России вырос в 1,5 раза
10 август 2017 (10:43)
УрБК, Москва, 10.09.2017. В январе-июле 2017 года сумма чистого оттока капитала из РФ достигла 13,1 млрд долл. США. Это в 1,5 раза или на 4,3 млрд долл. США больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из предварительных данных ЦБ.
Основным источником вывоза капитала за пределы страны стал банковский сектор. По данным регулятора, при сохранении объема погашения внешних обязательств на уровне сопоставимого периода прошлого года кредитные организации одновременно размещают средства за рубежом.
В то же время прочие сектора, в отличие от прошлого года, выступали нетто-импортерами капитала, перейдя от наращивания внешних активов к чистому привлечению средств нерезидентов, отмечает ЦБ.
Основным источником вывоза капитала за пределы страны стал банковский сектор. По данным регулятора, при сохранении объема погашения внешних обязательств на уровне сопоставимого периода прошлого года кредитные организации одновременно размещают средства за рубежом.
В то же время прочие сектора, в отличие от прошлого года, выступали нетто-импортерами капитала, перейдя от наращивания внешних активов к чистому привлечению средств нерезидентов, отмечает ЦБ.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Чистый отток капитала из России в I полугодии 2017 года вырос в 1,7 раза
- Банк России повысит прогноз по оттоку капитала в 2017 году
- По итогам 2014 года отток капитала превысил 151 млрд долл. США
- МЭР: в сентябре чистый отток капитала из РФ замедлился до 3,5 млрд долларов США
- В первом квартале 2013 года чистый отток капитала из России составил 25,8 млрд долларов США
Loading...