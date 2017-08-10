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Власти Свердловской области объявили конкурс на должность гендиректора ГУП СО «Газовые сети»

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) объявило о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности генерального директора государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



Соискатель должен иметь гражданство Российской Федерации, высшее образование и опыт работы на руководящей должности не менее года.



Заявления принимаются с 14 августа 2017 года по 13 сентября 2017 года. Конкурс состоится 21 сентября 2017 года.



Конкурс на замещение вакантной должности будет проходить в два этапа. На первом этапе комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, стаже и опыте работы, проводит сравнительный анализ документов, представленных кандидатами. Второй этап конкурса проводится в форме индивидуального собеседования. Оценка кандидатов проводится по 10-балльной системе. Победившим в конкурсе считается кандидат, получивший наибольшее количество баллов.



Отметим, что в июле 2016 года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении бывшего гендиректора ГУП «Газовые сети» Владимира Яхлакова, который обвинялся в присвоении с помощью своего служебного положения более 51 млн руб. Суд признал его виновным по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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