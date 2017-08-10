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Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 40 млрд рублей
10 август 2017 (09:43)
УрБК, Москва, 10.08.2017. Минфин РФ на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 40 млрд руб. при спросе более 70 млрд руб. Об этом говорится на сайте министерства.
На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26222 с погашением в октябре 2024 года на 25 млрд руб. Цена отсечения составила 95,95% от номинала, доходность по цене отсечения — 8% годовых. Средневзвешенная цена составила 96,0242% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,98% годовых. Спрос — 40,991 млрд руб.
На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26221 с погашением в марте 2033 года на 15 млрд руб. Цена отсечения составила 98,31% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,04% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,4094% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,03% годовых. Спрос — 29,767 млрд руб.
На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26222 с погашением в октябре 2024 года на 25 млрд руб. Цена отсечения составила 95,95% от номинала, доходность по цене отсечения — 8% годовых. Средневзвешенная цена составила 96,0242% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,98% годовых. Спрос — 40,991 млрд руб.
На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26221 с погашением в марте 2033 года на 15 млрд руб. Цена отсечения составила 98,31% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,04% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,4094% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,03% годовых. Спрос — 29,767 млрд руб.
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