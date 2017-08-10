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Энергетики обесточат объекты бездоговорного потребления в поселке Шабровском
10 август 2017 (09:23)
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2017. Энергетиками «ЕЭСК» по заявке конкурсного управляющего ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания» (предприятие ранее подконтрольное бизнес-партнеру Малика Гайсина — Сергею Фролову, находящееся в настоящее время в стадии банкротства) будет произведено отключение потребителей, запитанных от подстанции 35/6 кВ «Шабры».
Как сообщает пресс-служба «МРСК Урала», подстанция осуществляет электроснабжение ряда промышленных структур, в том числе промплощадок Шабровского талькового завода.
Предприятия не имеют договоров электроснабжения ни с одной из сбытовых компаний, но при этом потребляют электроэнергию. Стоит подчеркнуть, что производства, которые будут обесточены также подконтрольны бизнес-структурам Малика Гайсина.
Данные шаги конкурсного управляющего ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания» и энергетиков направлены на приведение в законную плоскость потребления энергоресурсов, за которые ранее никто не расплачивался.
О предстоящем ограничении электроснабжения уведомлено Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ГУ МЧС России по Свердловской области, Администрация Чкаловского района и прокуратура Чкаловского района г. Екатеринбурга.
«Производственные площадки, которые будут обесточены, а также сам Шабровский тальковый комбинат получает электроэнергию от подстанции 35/6 кВ «Шабры», которая ранее принадлежала многочисленным обществам с ограниченной ответственностью, принадлежащим Сергею Фролову, банкротящихся одним за другим, и подключена к сетям АО «ЕЭСК». Оборудование как самой подстанции, так и сети находятся в плачевном состоянии, что в отопительный период 2016-2017 года уже привело к негативным результатам и введению режима чрезвычайной ситуации», — отмечают в пресс-службе.
В «МРСК Урала» отмечают, что фактически подстанция была необходима Сергею Фролову исключительно для гарантированного энергоснабжения «дружественных» структур, ни о какой социальной ответственности говорить не приходилось, прочие потребители, в том числе и жители пос. Шабровский, являлись заложниками смоделированной ситуации. На сегодня электросетевая компания взяла обслуживание энергообъекта на основании договора с конкурсным управляющим ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания» в целях наведения порядка.
Потребители, которым угрожает ограничение электроснабжения, могут урегулировать вопрос путем заключения договора со сбытовой компанией и приведения своего энергопотребления в правовую плоскость.
Как сообщает пресс-служба «МРСК Урала», подстанция осуществляет электроснабжение ряда промышленных структур, в том числе промплощадок Шабровского талькового завода.
Предприятия не имеют договоров электроснабжения ни с одной из сбытовых компаний, но при этом потребляют электроэнергию. Стоит подчеркнуть, что производства, которые будут обесточены также подконтрольны бизнес-структурам Малика Гайсина.
Данные шаги конкурсного управляющего ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания» и энергетиков направлены на приведение в законную плоскость потребления энергоресурсов, за которые ранее никто не расплачивался.
О предстоящем ограничении электроснабжения уведомлено Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ГУ МЧС России по Свердловской области, Администрация Чкаловского района и прокуратура Чкаловского района г. Екатеринбурга.
«Производственные площадки, которые будут обесточены, а также сам Шабровский тальковый комбинат получает электроэнергию от подстанции 35/6 кВ «Шабры», которая ранее принадлежала многочисленным обществам с ограниченной ответственностью, принадлежащим Сергею Фролову, банкротящихся одним за другим, и подключена к сетям АО «ЕЭСК». Оборудование как самой подстанции, так и сети находятся в плачевном состоянии, что в отопительный период 2016-2017 года уже привело к негативным результатам и введению режима чрезвычайной ситуации», — отмечают в пресс-службе.
В «МРСК Урала» отмечают, что фактически подстанция была необходима Сергею Фролову исключительно для гарантированного энергоснабжения «дружественных» структур, ни о какой социальной ответственности говорить не приходилось, прочие потребители, в том числе и жители пос. Шабровский, являлись заложниками смоделированной ситуации. На сегодня электросетевая компания взяла обслуживание энергообъекта на основании договора с конкурсным управляющим ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания» в целях наведения порядка.
Потребители, которым угрожает ограничение электроснабжения, могут урегулировать вопрос путем заключения договора со сбытовой компанией и приведения своего энергопотребления в правовую плоскость.
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