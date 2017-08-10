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Генпрокуратура оценивает ущерб от коррупции в РФ за 2,5 года в 130 млрд рублей
10 август 2017 (09:00)
УрБК, Москва, 10.08.2017. Ущерб от коррупции в РФ за 2,5 года составляет более 130 млрд руб. Об этом интервью «Газете.ru» сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александр Русецкий.
«Размер причиненного преступлениями коррупционной направленности материального ущерба за последние два с половиной года превысил 130 млрд руб.», — цитирует издание его слова.
По статистике, доля материального ущерба от коррупционных преступлений из года в год составляет примерно 10% от суммы ущерба, причиняемого всеми видами преступлений в целом по России.
«Совместно с правоохранительными органами мы добились того, что возмещать причиненный коррупционными преступлениями ущерб стали чаще. В результате за последние два с половиной года только добровольно погашенный ущерб составил порядка 10 млрд руб. При этом приняты меры по обеспечению его взыскания на сумму свыше 70 млрд руб. Речь идет об изъятом и арестованном имуществе», — отметил Александр Русецкий.
«Размер причиненного преступлениями коррупционной направленности материального ущерба за последние два с половиной года превысил 130 млрд руб.», — цитирует издание его слова.
По статистике, доля материального ущерба от коррупционных преступлений из года в год составляет примерно 10% от суммы ущерба, причиняемого всеми видами преступлений в целом по России.
«Совместно с правоохранительными органами мы добились того, что возмещать причиненный коррупционными преступлениями ущерб стали чаще. В результате за последние два с половиной года только добровольно погашенный ущерб составил порядка 10 млрд руб. При этом приняты меры по обеспечению его взыскания на сумму свыше 70 млрд руб. Речь идет об изъятом и арестованном имуществе», — отметил Александр Русецкий.
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