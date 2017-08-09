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Директора двух свердловских предприятий оштрафованы за незаконное трудоустройство бывших чиновников

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2017. Управление Генеральной прокуратуры РФ в УрФО провело проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших сотрудников поднадзорных подразделений органов государственной власти.



«Установлено, что директор екатеринбургской юридической фирмы ООО «Компания «ДЕ-ЮРЕ» вопреки требованиям закона не уведомила о приеме на работу в декабре 2016 года бывшего сотрудника департамента лесного хозяйства по УрФО. Аналогичные нарушения допущены и директором ООО «Производственная компания «Краснотурьинский деревообрабатывающий комплекс» Краснотурьинска Свердловской области, который, трудоустроив в ноябре 2016 года бывшую сотрудницу департамента Росприроднадзора по УрФО, не выполнил обязанность по уведомлению о данном факте бывшего представителя нанимателя», — говорится в сообщении.



В связи с этим постановлениями заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарева в отношении указанных работодателей возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего».



Решениями мировых судей судебного участка № 8 Кировского судебного района Екатеринбурга и судебного участка № 2 Краснотурьинского судебного района Свердловской области руководители указанных юридических лиц признаны виновными в совершенных правонарушениях, каждому из них назначено наказание в виде денежного штрафа.

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