Новости дня

ЦБ может ограничить работу компаний по внешним валютным заимствованиям

9 август 2017 (17:46)

УрБК, Москва, 09.08.2017. Банк России рассматривает возможность введения ограничительных мер для российских компаний по внешним валютным заимствованиям. Об этом сообщает «Прайм».

С начала года банки и компании РФ привлекли почти 15 млрд долл. США, из которых банки — 1,97 млрд долл. США, компании — 12,81 млрд долл. США.

В департаменте ЦБ отмечают, что краткосрочный эффект может быть положительным, рубль укрепляется, что еще больше увеличивает привлекательность валютных займов, однако предупреждают, что финансовая система и экономика становятся все менее устойчивыми. На сегодняшний день под контролем Банка России находится график погашения долга 53 компаний.

Эксперты считают вполне понятным желание ЦБ предостеречь российские компании от дополнительных рисков, а экономику страны от резких потрясений. Тем не менее дополнительные ограничения могут ударить по бизнесу экспортеров, а также в дальнейшем затруднить для самого ЦБ мониторинг реальной ситуации с долговым валютным рынком.

Заместитель начальника центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич отмечает, что идея Банка России и его опасения вполне понятны. В условиях, когда финансовые потоки сильно коррелированы с ценами на нефть, валютные заимствования могут негативно влиять на финансовую устойчивость экономики, объясняет он.

Тем не менее у мер, которые предлагает Банк России, есть и минусы.

«Предприятие занимает в валюте, потому что у него есть в этом потребность. Любые ограничения, которые будут вводиться в этой сфере, могут привести не к сокращению заимствований, а к поиску неких обходных путей привлечения валютных кредитов с использованием более сложных финансовых инструментов и различных видов оффшоров», — сказал М. Петроневич, отметив, что при размещении евробондов нефинансовой организацией рынок самостоятельно оценивает, насколько она устойчива и способна обеспечивать долги.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...