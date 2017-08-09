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Агентство стратегических инициатив направило благодарность в адрес ЮУТПП

УрБК, Челябинск, 09.08.2017. Агентство стратегических инициатив направило в адрес первого вице-президента Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) Игоря Аристова письмо с благодарностью за участие в улучшении бизнес-климата в России. Об этом сообщает пресс-служба ЮУТПП.



Организацию отметили за участие в оценке текущих значений показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ.



Как отмечается в письме, экспертные оценки и комментарии ЮУТПП используются федеральными рабочими группами для выстраивания содержательного диалога с региональными органами власти, позволяют определять лидеров и отстающие регионы, что является основой для выявления лучших практик и их тиражирования по всей стране.



В 2017 году оценки были проведены в апреле и июле, еще одна запланирована на сентябрь-октябрь. Полученные результаты будут отражены в докладе на заседании консультативной комиссии Государственного совета РФ, которое состоится в ноябре-декабре 2017 года под председательством президента РФ Владимира Путина.



«Благодарим вас за проделанную работу и небезразличное отношение к проекту. Ваша активная работа способствует повышению привлекательности регионов для предпринимателей и улучшению инвестиционного климата в стране в целом», — говорится в письме Агентства стратегических инициатив (АСИ), направленном первому вице-президенту ЮУТПП, сопредседателю экспертной группы АСИ по Челябинской области Игорю Аристову.



«В письме также сообщается, что в апреле 2017 года, когда была запущена информационная система Region-ID, и региональные власти первый раз вносили значения показателей, в среднем по стране целевые модели были внедрены на 40 процентов, в настоящее время — уже на 57%. Кроме того, 46% показателей достигнуты полностью. Три целевые модели: «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества», «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности», «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» — имеют высокую степень выполнения (более 70%). А по моделям с минимальным достижением целевых значений наблюдается хорошая положительная динамика (например, по целевой модели «Подключение к сетям газораспределения» в апреле целевые значения были достигнуты на 22%, по итогам июльского ввода — 41%)», — сообщили в ЮУТТП.

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