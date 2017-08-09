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В Ревде приостановили работу деревообрабатывающего предприятия из-за сильного шума

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2017. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области провели проверку по факту жалоб жителей Ревды на ухудшение условий своего проживания из-за деятельности ИП Карева В. В., занимающегося обработкой дерева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«В ходе административного расследования было обнаружено, что деревообрабатывающий склад индивидуального предпринимателя расположен в непосредственной близости к жилым домам по ул. Димитрова и ул. Герцена города Ревды. При этом в нарушение санитарных правил и норм отсутствует необходимая санитарно-защитная зона предприятия (50 метров), и нарушаются условия проживания жильцов соседних домов и улиц (постоянный повышенный уровень шума)», — говорится в сообщении.



По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ, материалы дела об административном правонарушении переданы в Ревдинский городской суд для принятия решения по существу.



31 июля 2017 года суд Свердловской области приостановил деятельность индивидуального предпринимателя на 60 суток.

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