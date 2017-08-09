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В Ревде приостановили работу деревообрабатывающего предприятия из-за сильного шума
9 август 2017 (17:25)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2017. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области провели проверку по факту жалоб жителей Ревды на ухудшение условий своего проживания из-за деятельности ИП Карева В. В., занимающегося обработкой дерева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе административного расследования было обнаружено, что деревообрабатывающий склад индивидуального предпринимателя расположен в непосредственной близости к жилым домам по ул. Димитрова и ул. Герцена города Ревды. При этом в нарушение санитарных правил и норм отсутствует необходимая санитарно-защитная зона предприятия (50 метров), и нарушаются условия проживания жильцов соседних домов и улиц (постоянный повышенный уровень шума)», — говорится в сообщении.
По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ, материалы дела об административном правонарушении переданы в Ревдинский городской суд для принятия решения по существу.
31 июля 2017 года суд Свердловской области приостановил деятельность индивидуального предпринимателя на 60 суток.
«В ходе административного расследования было обнаружено, что деревообрабатывающий склад индивидуального предпринимателя расположен в непосредственной близости к жилым домам по ул. Димитрова и ул. Герцена города Ревды. При этом в нарушение санитарных правил и норм отсутствует необходимая санитарно-защитная зона предприятия (50 метров), и нарушаются условия проживания жильцов соседних домов и улиц (постоянный повышенный уровень шума)», — говорится в сообщении.
По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ, материалы дела об административном правонарушении переданы в Ревдинский городской суд для принятия решения по существу.
31 июля 2017 года суд Свердловской области приостановил деятельность индивидуального предпринимателя на 60 суток.
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