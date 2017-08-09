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Объявлены аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков в поселке Медный
9 август 2017 (17:12)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2017. Фонд имущества Свердловской области объявил аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков в поселке Медный. Об этом говорится на сайте организации.
На торги выставлены шесть земельных участков площадью от 724 до 1 тыс. 267 кв. м., предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Заявки на участие в аукционах принимаются с 10 августа по 11 сентября 2017 года. Итоги торгов подведут 14 сентября.
На торги выставлены шесть земельных участков площадью от 724 до 1 тыс. 267 кв. м., предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Заявки на участие в аукционах принимаются с 10 августа по 11 сентября 2017 года. Итоги торгов подведут 14 сентября.
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