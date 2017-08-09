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Марадона выразил поддержку президенту Венесуэлы

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины по футболу Диего Марадона выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу в соцсети спортсмена.



«Когда Мадуро прикажет, я надену солдатскую форму ради свободной Венесуэлы, чтобы бороться против империализма и тех, кто хочет завладеть нашими флагами — самым святым, что у нас есть. Да здравствуют настоящие венесуэльцы, а не те, кто спутался с правыми», — написал футболист, позднее удалив свою публикацию.



В Венесуэле с апреля этого года продолжаются беспорядки, жертвами столкновений стали более 100 человек. Это происходит на фоне противостояния между Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство в парламенте. Причиной конфликта стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть, которая является главным экспортным продуктом страны.

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