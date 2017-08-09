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Россияне не пострадали в результате землетрясения в Китае

9 август 2017 (17:06)

В российское посольство пока не поступали данные о пострадавших в районе землетрясения в китайской провинции Сычуань гражданах России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя российского диппредставительства.

«К настоящему моменту информации о пострадавших в районе землетрясения россиянах не поступало, мы продолжаем уточнять информацию», — сообщил представитель посольства.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в китайской провинции Сычуань, по последним данным, погибли 12 человек, еще 175 человек пострадали.

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