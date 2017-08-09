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Грузинские военные примут участие в параде в честь Дня независимости Украины
9 август 2017 (17:06)
Грузинские военные будут участвовать в военном параде по случаю Дня независимости Украины в Киеве. Об этом сообщается на сайте украинского президента. Об этом в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, передает портал «Газета.ру».
Маргвелашвили заявил, что «Грузия чувствует поддержку Украины и благодарна за нее».
«По его словам, 24 августа грузинские военные во главе с министром обороны Грузии примут участие в торжественном параде в честь Дня независимости Украины», — сообщила пресс-служба Порошенко.
Маргвелашвили заявил, что «Грузия чувствует поддержку Украины и благодарна за нее».
«По его словам, 24 августа грузинские военные во главе с министром обороны Грузии примут участие в торжественном параде в честь Дня независимости Украины», — сообщила пресс-служба Порошенко.
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