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РМК организует чемпионат по воркауту в Челябинской области

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2017. Русская медная компания (РМК) выступит организатором серии турниров по воркауту в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Соревнования будут проходить в два этапа. Отборочные туры состоятся в городах региона на новых воркаут-площадках и в парках, установленных в 2017 году по инициативе Русской медной компании.



«Профессиональных атлетов и любителей ждут в Карабаше, Коркино, Первомайском, Кыштыме и Челябинске. В сумме пройдут восемь отборочных турниров и супер-финал в Челябинске в честь Дня города», — говорится в сообщении.



Первые отборочные турниры пройдут уже в ближайшие дни — 11 августа в Карабаше, 13 августа — в Кыштыме. 19 августа атлетов ждут в Коркино, а 20 — в Первомайском. В Челябинске отборочные этапы состоятся 26 августа в парке КиО Калининского района, 27 августа — в парке Тищенко, 2 сентября — в школе № 68 и 3 сентября — в школе № 3.



Финал пройдет в День города Челябинск 10 сентября.



Напомним, в 2017 году Русская медная компания выступила с инициативой по установке 17 воркаут-площадок и парков в городах Челябинской и Свердловской областей. Современные спортивные объекты, которые соответствуют международным требованиям, появились в Коркино, Кыштыме, Карабаше, поселке Первомайский и Челябинске. Шесть объектов будет построено в Екатеринбурге. В общей сложности на реализацию проекта РМК направила порядка 40 млн руб. Воркаут-площадки позволяют заниматься спортом с нагрузкой собственным весом. Они предназначены для лиц не моложе 10 лет.

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