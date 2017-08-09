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ВЦИОМ: Четверть россиян оценивают экономическое положение страны ниже среднего

УрБК, Москва, 09.08.2017. Четверть россиян (25%) оценивают экономическое положение страны ниже среднего. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Большая часть опрошенных придерживаются мнения, что экономическая ситуация в России находится на среднем уровне.



«Индекс оценок экономического положения страны после максимального значения текущего года, зафиксированного в мае (51 п.), вернулся на прежний уровень, в июле значение показателя составило 47 п.», — говорится в сообщении.



Свое материальное положение 22% россиян оценивают как отрицательное, 61% — среднее. Оценки материального положения семьи стабильны на протяжении нескольких месяцев: 55-57 п. в апреле-мае, 55 п. в июне-июле.



Индекс удовлетворенности жизнью в целом за прошлый месяц составил 48 п. — близко к среднегодовому значению по данным на текущий момент (в январе с.г. — 53 п., в июле 2016 г. — 52 п.). О том, что жизнь их в целом устраивает, говорят 46%, об обратном — 25%, еще 27% частично согласны и с первыми, и со вторыми.

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