Грабли аварийного жилья

Средний Урал имеет все шансы провалить программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Регион уже включили в десятку субъектов, вызывающих беспокойство у Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В некоторых муниципалитетах дома для расселения все еще не введены в эксплуатацию, хотя программа должна завершиться 1 сентября 2017 года. К тому же остается нерешенной проблема с переселением граждан в «новое аварийное жилье» — дома, не отвечающие установленным требованиям.1 сентября 2017 года в России завершается программа по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, которое было включено в перечень до 1 января 2012 года. В Свердловской области за пять лет в новые дома должны были переехать свыше 14 тыс. свердловчан из почти 1,5 тыс. домов. Согласно порталу Реформа ЖКХ, куда исполнители программы обязаны вносить данные, для расселения в регионе планировалось построить 79 многоквартирных домов. На текущий момент сдан в эксплуатацию 51.По 10 домам общей площадью 25,17 тыс. кв. м. отставание графика не превышает 3 месяцев, по 18 МКД общей площадью 16,66 тыс. кв. м. строители затянули процессы свыше одного квартала. В части муниципалитетов — Тавде, Ирбите, Ивделе, Таборинском и Шалинском муниципальных округах — надеются сдать дома в эксплуатацию буквально накануне срока окончания программы — 30 или 31 августа.Обеспокоенность ситуацией в регионе в конце июля выразил председатель наблюдательного совета государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.«Тыва, в первую очередь, уже призналась в том, что не успеет, Амурская область, Карелия, большой вопрос по Забайкалью и Архангельской области. Есть вопросы по Саратовской области. К сожалению, не укладывается в срок Свердловская область — регион с хорошим бюджетом, для меня это непонятно. Помимо этого, Ивановская и Тверская области», — цитирует его «Коммерсантъ».При этом в конце июня Фонд ЖКХ не включал Средний Урал в ряд «рискованных» регионов. Тогда проблемными называли Амурскую, Ивановскую, Саратовскую, Тверскую, Тульскую и Псковскую области, Карелию, Тыву и Забайкальский край.Отметим, что даже если свердловские застройщики успеют завершить объекты в срок, это не гарантирует фактическое улучшение жилищных условий граждан. Еще в 2015 году регион «прославился» на федеральном уровне, когда начал отчитываться о переселении граждан в «виртуальные» дома. Тогда региональные чиновники объяснили конфуз небрежностью студентов-практикантов, которые вводили данные на федеральный портал.Еще одно явление, которое Свердловская область России подарила в последние годы, — термин «новое аварийное жилье». Например, случаи, когда граждан переселяли из аварийного жилья в дома, не отвечающие установленным требованиям, были зафиксированы в Белоярском городском округе. В том числе и в этом году.Так, в июне специалисты регионального департамента Госжилстройнадзора проверили 11 новостроек на территории муниципалитета. Инспекторы обнаружили в многоквартирных домах многочисленные нарушения технического состояния жилых домов: просветы между кровельным настилом, отсутствие защитных зонтов в вентиляционных шахтах, нарушения при монтаже приборов отопления, разрушение железобетонной конструкции пандуса, трещины на стенах в местах общего пользования, деформацию водостока и другие.В конце февраля 2017 года реализацию программы в регионе обсуждали члены Общественной палаты. В мероприятии участвовал министр строительства региона Михаил Волков, через видеозвонки высказаться могли представители муниципалитетов. Однако тогда в итоге дискуссия сосредоточилась не на текущей программе, а на том, что будет после нее. Так, после 2012 года количество многоквартирных домов, признанных аварийными, выросло в разы. Судя по всему, срыва программы переселения в органах власти региона не ожидали.Также следует отметить, что вопреки существованию такой программы жилищные условия населения Свердловской области существенно не меняются. По данным Свердловскстата, за пять лет общая площадь ветхого жилищного фонда в регионе сократилась лишь на 130 тыс. кв. м. — с 1,5 млн кв. м. в 2012-м до 1,4 млн кв. м. в I полугодии 2017-го.