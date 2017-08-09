Новости дня
С начала года господдержку получили 347 свердловских предприятий
9 август 2017 (16:23)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2017. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) подвел итоги применения механизмов государственной поддержки предприятий за семь месяцев текущего года. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
В январе-июле 2017 года господдержку получили 347 свердловских предприятий. Им удалось привлечь финансирование на общую сумму свыше 2,2 млрд руб. Областным фондом было предоставлено 119 микрозаймов на общую сумму в 174 млн руб. и профинансировано 23 льготных инвестиционных кредита (на сумму 161 млн руб.). Кроме того, предоставлено 205 поручительств (на сумму 798 млн руб.) по кредитам и банковским гарантиям (на сумму более 1,8 млрд руб.).
«Помимо Екатеринбурга, активно работают и территории Свердловской области. Например, за льготными инвестиционными кредитами интенсивнее всего обращаются в Богдановиче и Каменске-Уральском. По спросу на микрозаймы лидирует Березовский, Нижний Тагил, Качканар, Серов. Что касается поручительств, то чаще всего за этим видом господдержки обращаются из Полевского, Нижнего Тагила, Богдановича и Алапаевска», — говорится в сообщении.
В январе-июле 2017 года господдержку получили 347 свердловских предприятий. Им удалось привлечь финансирование на общую сумму свыше 2,2 млрд руб. Областным фондом было предоставлено 119 микрозаймов на общую сумму в 174 млн руб. и профинансировано 23 льготных инвестиционных кредита (на сумму 161 млн руб.). Кроме того, предоставлено 205 поручительств (на сумму 798 млн руб.) по кредитам и банковским гарантиям (на сумму более 1,8 млрд руб.).
«Помимо Екатеринбурга, активно работают и территории Свердловской области. Например, за льготными инвестиционными кредитами интенсивнее всего обращаются в Богдановиче и Каменске-Уральском. По спросу на микрозаймы лидирует Березовский, Нижний Тагил, Качканар, Серов. Что касается поручительств, то чаще всего за этим видом господдержки обращаются из Полевского, Нижнего Тагила, Богдановича и Алапаевска», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловский фонд поддержки предпринимательства сможет выступать поручителем бизнеса по займам инвестиционных фондов
- Свердловский малый бизнес с начала года получил займы на сумму 127 млн рублей
- Свердловские предприятия в I квартале получили господдержку на сумму более 370 млн рублей
- Свердловские предприниматели в 2016 году получили господдержку на 1,8 млрд рублей
- Свердловский фонд поддержки предпринимательства cтанет поручителем малого бизнеса при оформлении кредита
Loading...