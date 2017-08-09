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С начала года господдержку получили 347 свердловских предприятий

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2017. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) подвел итоги применения механизмов государственной поддержки предприятий за семь месяцев текущего года. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



В январе-июле 2017 года господдержку получили 347 свердловских предприятий. Им удалось привлечь финансирование на общую сумму свыше 2,2 млрд руб. Областным фондом было предоставлено 119 микрозаймов на общую сумму в 174 млн руб. и профинансировано 23 льготных инвестиционных кредита (на сумму 161 млн руб.). Кроме того, предоставлено 205 поручительств (на сумму 798 млн руб.) по кредитам и банковским гарантиям (на сумму более 1,8 млрд руб.).



«Помимо Екатеринбурга, активно работают и территории Свердловской области. Например, за льготными инвестиционными кредитами интенсивнее всего обращаются в Богдановиче и Каменске-Уральском. По спросу на микрозаймы лидирует Березовский, Нижний Тагил, Качканар, Серов. Что касается поручительств, то чаще всего за этим видом господдержки обращаются из Полевского, Нижнего Тагила, Богдановича и Алапаевска», — говорится в сообщении.

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