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ЕВРАЗ НТМК завершает подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2017. Энергетики ЕВРАЗ НТМК завершают подготовку к началу отопительного сезона 2017-2018 годов. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



«За летний период на теплоэлектроцентрали и других тепловых источниках комбината выполнены масштабные ремонтные работы. В частности, завершен капитальный ремонт водогрейного котла № 3, проведена реконструкция парового котла № 3. Это позволило не только обеспечить надежность выработки тепловой энергии, но и на 50% увеличить потребление вторичного энергетического ресурса — доменного газа. Переход на доменный газ даст возможность заметно снизить расход дорогостоящего природного газа. Завершается капитальный ремонт турбогенератора 2Б, закончен ремонт бойлерной установки теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Деаэратор горячего водоснабжения будет полностью заменен до начала отопительного сезона. В ближайшее время начнутся работы по капитальному ремонту бойлерной установки паровоздушной станции», — говорится в сообщении.



В паросиловом хозяйстве ТЭЦ ведутся капитальные ремонты трех теплотрасс, обеспечивающих подачу горячей воды и тепла жителям Тагилстроя и Красного камня. Ремонт еще одной теплотрассы «Комсомольская» начнется в ближайшее время. Всего до конца лета планируется заменить два километра теплосетей.



С началом отопительного сезона будет запущена в работу установка по утилизации конвертерного пара. Комплекс оборудования позволит осуществлять нагрев теплофикационной воды при помощи ранее не востребованного ресурса — пара котлов-охладителей конвертерных газов. В результате предполагается существенное снижение потребления природного газа на водогрейных котлах ТЭЦ.



«На подготовку к новому отопительному сезону 2017-2018 годов направлено около 300 млн руб. Мы планируем завершить основные ремонты в сентябре и по графику начать подачу тепла в жилые районы города», — отметил главный энергетик ЕВРАЗ НТМК Денис Корякин.



ЕВРАЗ НТМК обеспечивает теплом и горячей водой четверть жителей Нижнего Тагила, образовательные учреждения, Дворцы Культуры и Дома творчества, спортивные клубы и объекты здравоохранения.

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