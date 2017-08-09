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В НАТО раскритиковали визит Путина в Абхазию

НАТО выражает сожаление по поводу визита президента России Владимира Путина в Абхазию без его согласования с официальным Тбилиси. Об этом заявил официальный представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт, сообщает Reuters.



«Визит Владимира Путина в Абхазию в девятую годовщину вооруженного конфликта наносит вред международным усилиям по поиску мирного решения путем переговоров», — указал Уайт.



Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили. Политики созвонились спустя два часа после того, как российский лидер Владимир Путин прибыл в Абхазию (первые сообщения об этом появились около 17:00 мск 8 августа). Оба президента осудили посещение Путиным частично признанной республики.

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