Дайджест
В НАТО раскритиковали визит Путина в Абхазию
9 август 2017 (13:41)
НАТО выражает сожаление по поводу визита президента России Владимира Путина в Абхазию без его согласования с официальным Тбилиси. Об этом заявил официальный представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт, сообщает Reuters.
«Визит Владимира Путина в Абхазию в девятую годовщину вооруженного конфликта наносит вред международным усилиям по поиску мирного решения путем переговоров», — указал Уайт.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили. Политики созвонились спустя два часа после того, как российский лидер Владимир Путин прибыл в Абхазию (первые сообщения об этом появились около 17:00 мск 8 августа). Оба президента осудили посещение Путиным частично признанной республики.
«Визит Владимира Путина в Абхазию в девятую годовщину вооруженного конфликта наносит вред международным усилиям по поиску мирного решения путем переговоров», — указал Уайт.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили. Политики созвонились спустя два часа после того, как российский лидер Владимир Путин прибыл в Абхазию (первые сообщения об этом появились около 17:00 мск 8 августа). Оба президента осудили посещение Путиным частично признанной республики.
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