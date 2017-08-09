Первоначальный проект Opera Tower потерпел крах

Глава НП «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев на пресс-конференции заявил, что проект строительства небоскреба Opera Tower в Екатеринбурге, разработанный в 2012 году, больше не актуален. Прежняя концепция здания потеряла свою привлекательность, поэтому необходимо разработать новую. По факту это заявление означает окончательный крах проекта Opera Tower в том виде, в котором он изначально задумывался. Не исключено, что новая концепция окажется более скромной, чем старая.«Для этого проекта необходимо сделать редевелопмент. Чересчур все быстро меняется. То, что было модно в 2012 году, сегодня потеряло свою актуальность. Прежняя концепция уже не так интересна. Нужно делать новое — хотя бы в плане архитектуры. Там рядом есть разрушенный памятник федерального значения, здание гостиницы «Большой Урал» — может быть, удастся связать обновленную Opera Tower с ним», — сообщил Валерий Ананьев.Отметим, что, согласно проекту 2012 года, в Екатеринбурге (напротив БЦ «Высоцкий») предполагалось построить 42-этажный многофункциональный комплекс. После ввода в эксплуатацию в нем планировалось разместить апартаменты, офисы, пятизвездочную гостиницу международного класса, клубный фитнес-центр с бассейном, SPA, рестораны, выставочное пространство и трехуровневый паркинг. Стоимость проекта должна была составить 100 млн евро (по нынешнему курсу более 7 млрд руб.).Есть серьезные опасения, что новая концепция будет заметно отличаться от старой. В частности, девелопер может отказаться от некоторых дорогих решений для того, чтобы снизить стоимость строительства. К примеру, «укоротить» высоту (в первоначальном проекте она составляет 155 м.), сократить общую площадь (сейчас предусмотрено 108 тыс. кв. м.) или использовать более дешевые стройматериалы. Вариантов может быть масса. Если застройщик все-таки захочет сделать концепцию более бюджетной, то Opera Tower может потерять статус флагманского проекта компании.Глава «Атомстройкомплекса» не сомневается, что компании удастся сохранить контроль над Opera Tower.«Я бы с удовольствием продал объект, но, вероятнее всего, желающих его приобрести не будет. Придется купить его самому у себя, чтобы начать с чистого листа (речь идет о создании новой компании, которая будет заниматься реализацией проекта — прим. ред.)», — сообщил Валерий Ананьев.Ранее активно распространялась информация, что в получении контроля над Opera Tower заинтересована УГМК. Осенью 2016 года холдинг Андрея Козицына стал миноритарным акционером компании «АСК-Отель», которая принимала участие в проекте в качестве генерального подрядчика. После этого структуры горно-металлургического холдинга подали в суд на «Атомстройкомплекс» с требованием взыскать вложенные средства. Сейчас этот громкий конфликт близок к своему разрешению.«Сегодня происходит расчистка активов, чтобы можно было спокойно передать инвестиционный проект новому собственнику (другому юридическому лицу, которое будет подконтрольно «Атомстройкомплексу» — прим. ред.). Мы взяли обязательство вернуть вложенные УГМК и другими инвесторами 200 млн руб. Считаем, что конфликт исчерпан», — рассказал Ананьев.Напомним, что строительство Opera Tower должно было стартовать в конце 2012 года и завершиться во II квартале 2015 года. Однако эти планы оказались не реализованы. Сначала стройке мешал финансовый кризис, потом — юридические проблемы с соинвесторами. До середины 2015 года строительство объекта практически не велось. После этого проект был полностью заморожен. Готовность здания в этот момент составляла около 5%. В августе 2015 года из проекта вышел ключевой инвестор — компания «ГудРент», которая потребовала аннулировать договор и вернуть все затраченные средства. С этого момента начались многочисленные судебные споры между «Атомстройкомплексом» и его бывшим партнером. Осенью 2016 года вместо «ГудРента» в дело вступили структуры УГМК.Несмотря на завершение корпоративного конфликта, сложившаяся ситуация может негативно сказаться на деловой репутации «Атомстройкомплекса». Анонсировав строительство Opera Tower в 2012 году, застройщику по разным причинам так и не удалось довести реализацию своего флагманского проекта до конца. Сейчас этот проект устарел и требует принципиально новых решений.