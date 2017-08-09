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Роспотребнадзор поддержал инициативу введения запрета на курение кальянов и вейпов в кафе
9 август 2017 (15:17)
УрБК, Москва, 09.08.2017. В России необходимо как можно быстрее ввести ограничения на курение кальянов и вейпов в общественных местах по аналогии с обычными сигаретами. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
«Стратегия Минздрава о здоровом образе жизни — это результат работы нескольких федеральных органов исполнительной власти, представителей научного сообщества, экспертного сообщества. Да, это ограничение на кальяны в кафе было наше предложение, и мы продолжаем на нем настаивать. Это было наше предложение, чтобы регулирование было такое же, как табака. Мы считаем, что это нужно делать, и делать максимально быстро», — сказала Анна Попова.
Отметим, что о необходимости такого законодательного запрета говорится в стратегии формирования здорового образа жизни, которую утвердил Минздрав.
«Стратегия Минздрава о здоровом образе жизни — это результат работы нескольких федеральных органов исполнительной власти, представителей научного сообщества, экспертного сообщества. Да, это ограничение на кальяны в кафе было наше предложение, и мы продолжаем на нем настаивать. Это было наше предложение, чтобы регулирование было такое же, как табака. Мы считаем, что это нужно делать, и делать максимально быстро», — сказала Анна Попова.
Отметим, что о необходимости такого законодательного запрета говорится в стратегии формирования здорового образа жизни, которую утвердил Минздрав.
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