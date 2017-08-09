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Официальный курс долл. США снизился на 3 коп., евро — на 42 коп.
9 август 2017 (14:59)
УрБК, Москва, 09.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 августа. Курс долл. США снизился на 2,75 коп., до 59,96 руб. Курс евро — на 42,22 коп., до 70,42 руб.
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