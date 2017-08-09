Новости дня

Роспотребнадзор назвал производителей фальсифицированного сливочного масла в магазинах Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2016-2017 году выявило в обороте магазинов региона фальсифицированное сливочное масло с растительными жирами.



Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, в качестве производителей были указаны ООО «Молочный край», ООО «Корпорация Битум», ООО «Торговый дом «Белая ферма», ООО «СбытПродСервис». Согласно упаковкам товара, производство расположено по адресам улица Кыштымская, 8 и 8а, улица Индустриальная, 10 в Озерске Челябинской области.



Челябинское управление Роспотребнадзора, полиция и прокуратура Озерска в ходе проверки установили, что по указанным адресам перечисленные организации не осуществляют производственную деятельность.



Сотрудники Роспотребнадзора предупреждают, что сливочное масло этих компаний может поступить на реализацию в магазины Свердловской области. В случае обнаружения его на полках торговых объектов специалисты просят немедленно информировать Центральный Екатеринбургский отдел ведомства (Екатеринбург, улица Мичурина, 91, факс 355-44-13, электронная почта mail_08@66.rospotrebnadzor.ru).



Отметим, что указанная фальсифицированная продукция поступала также в магазины других субъектов страны.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: