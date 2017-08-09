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Коллекторы планируют взыскать в 2017 году 20 млрд руб. долгов за ЖКУ

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2017. На сегодняшний день в работе коллекторских агентств находится порядка 15-20 млрд руб. задолженности за жилищно-коммунальные услуги, предоставленные россиянам. Об этом сообщает пресс-служба компании «Секвойя Кредит Консолидейшн».



«На сегодня управляющие компании отдают около 2-3% от общей задолженности населения за услуги ЖКХ в работу коллекторских агентств, что в абсолютном выражении составляет порядка 15-20 млрд руб. Стоит отметить, что в 2010 году данный показатель не превышал 1-1,5%», — говорится в исследовании.



Сейчас в работе агентств по взысканию долгов находится в среднем около 200 тыс. должников.



«Говоря о взыскание долгов ЖКХ, необходимо подчеркнуть, что они являются довольно тяжелыми. Во-первых, до сих пор у населения четко сформированная позиция, что за услуги ЖКХ можно платить в самую последнюю очередь, то есть дисциплина в этом сегменте находится не на самом высоком уровне», — поясняют эксперты «Секвойя Кредит Консолидейшн».



Также отмечается, что рынки до сих пор не нашли взаимопонимания во многих вопросах. Например, в отличие от банковских долгов, просрочку по ЖКХ невозможно зафиксировать, так как долг копится постоянно, и разделить просрочку от текущего платежа зачастую невозможно. Когда совершается платеж, УК фиксирует это не как оплату долга, а как оплату текущего платежа. Таким образом, коллекторское агентство теряет свою комиссию.

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