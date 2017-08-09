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Выплаты вкладчикам банка «Резерв» начнутся 23 августа 2017 года

УрБК, Москва, 09.08.2017. Выплаты вкладчикам банка «Резерв» начнутся не позднее 23 августа 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



«Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 9 августа 2017 год», — говорится в сообщении.



Напомним, 9 августа 2017 года Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у кредитной организации «Резерв». Причиной данного решения стал тот факт, что в последние месяцы работы деятельность компании была сопряжена с повышенными кредитными рисками.



В июне 2017 года Банк России выявил операции кредитной организации, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества. Также в деятельности банка были выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств.

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