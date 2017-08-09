Кризис
ЦБ отозвал лицензию у банка «Резерв»
9 август 2017 (13:19)
Банк России отозвал лицензию у банка «Резерв». Об этом говорится в официальном сообщении регулятора.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 9 августа 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «РЕЗЕРВ» (акционерное общеcтво) БАНК «РЕЗЕРВ» (АО), рег. № 2364, г. Челябинск (приказ Банка России от 9 августа 2017 года №ОД-2240)», — говорится в сообщении.
Напомним, что на прошлой неделе банк «Резерв» перестал принимать в обработку платежи юридических лиц.
«Операции по платежам юрлиц на данный момент не проводятся. Те операции, которые были заявлены до вчерашнего вечера, внесены в реестр, но мы не можем сказать, когда сможем их провести», — рассказала тогда УрБК одна из сотрудниц отделения банка, расположенного в Екатеринбурге.
Отметим, что в июне 2017 года сменился собственник банка. Предприниматели из Екатеринбурга, которые ранее контролировали банк, продали его группе физических лиц из Москвы.
«С 1 июня инвесторами кредитной организации стал ряд физических лиц. Одним из акционеров банка стал Андрей Андреев, избранный новым председателем совета директоров банка «Резерв», — говорилось в сообщении на сайте кредитной организации.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 9 августа 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «РЕЗЕРВ» (акционерное общеcтво) БАНК «РЕЗЕРВ» (АО), рег. № 2364, г. Челябинск (приказ Банка России от 9 августа 2017 года №ОД-2240)», — говорится в сообщении.
Напомним, что на прошлой неделе банк «Резерв» перестал принимать в обработку платежи юридических лиц.
«Операции по платежам юрлиц на данный момент не проводятся. Те операции, которые были заявлены до вчерашнего вечера, внесены в реестр, но мы не можем сказать, когда сможем их провести», — рассказала тогда УрБК одна из сотрудниц отделения банка, расположенного в Екатеринбурге.
Отметим, что в июне 2017 года сменился собственник банка. Предприниматели из Екатеринбурга, которые ранее контролировали банк, продали его группе физических лиц из Москвы.
«С 1 июня инвесторами кредитной организации стал ряд физических лиц. Одним из акционеров банка стал Андрей Андреев, избранный новым председателем совета директоров банка «Резерв», — говорилось в сообщении на сайте кредитной организации.
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