Кризис

ЦБ отозвал лицензию у банка «Резерв»

Банк России отозвал лицензию у банка «Резерв». Об этом говорится в официальном сообщении регулятора.



«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 9 августа 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «РЕЗЕРВ» (акционерное общеcтво) БАНК «РЕЗЕРВ» (АО), рег. № 2364, г. Челябинск (приказ Банка России от 9 августа 2017 года №ОД-2240)», — говорится в сообщении.



Напомним, что на прошлой неделе банк «Резерв» перестал принимать в обработку платежи юридических лиц.



«Операции по платежам юрлиц на данный момент не проводятся. Те операции, которые были заявлены до вчерашнего вечера, внесены в реестр, но мы не можем сказать, когда сможем их провести», — рассказала тогда УрБК одна из сотрудниц отделения банка, расположенного в Екатеринбурге.



Отметим, что в июне 2017 года сменился собственник банка. Предприниматели из Екатеринбурга, которые ранее контролировали банк, продали его группе физических лиц из Москвы.



«С 1 июня инвесторами кредитной организации стал ряд физических лиц. Одним из акционеров банка стал Андрей Андреев, избранный новым председателем совета директоров банка «Резерв», — говорилось в сообщении на сайте кредитной организации.

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